Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

Москва, 27 января. Новые предложения США по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе выглядят вполне реализуемыми, российская сторона даст ответ по «дубайскому пакету» после внимательного ознакомления с ним, сообщил в субботу помощник президента РФ Владислав Сурков.

Такое заявление Сурков сделал после встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, отметив, что тема развертывания миротворческой миссии ООН в зоне конфликта на юго-востоке Украины стала на переговорах ключевой.

«Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым», — отметил Сурков.

Он добавил, что в пакете документов представлен подробный план поэтапного размещения миротворцев в увязке с минскими соглашениями, пишет ТАСС.

«Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся», — сообщил помощник президента, добавив, что окончательный ответ по американским предложениям российская сторона даст своевременно, подробно изучив «дубайский пакет».

Встреча Суркова и Волкера прошла в пятницу в Дубае.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что поддерживает отправку миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-восточной границе Украины при условии, что миротворцы будут находиться только на линии разграничения в Донбассе и будут выполнять исключительно функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.