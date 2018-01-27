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Украина
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Политика
Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе
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    Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

    11:09  27 Января 2018  /обновлено: 11:09  27 Января 2018
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    Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

    Москва, 27 января. Новые предложения США по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе выглядят вполне реализуемыми, российская сторона даст ответ по «дубайскому пакету» после внимательного ознакомления с ним, сообщил в субботу помощник президента РФ Владислав Сурков.

    Такое заявление Сурков сделал после встречи со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, отметив, что тема развертывания миротворческой миссии ООН в зоне конфликта на юго-востоке Украины стала на переговорах ключевой.

    «Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. «Дубайский пакет» американских наработок, в отличие от «белградского», в целом выглядит вполне реализуемым», — отметил Сурков.

    Он добавил, что в пакете документов представлен подробный план поэтапного размещения миротворцев в увязке с минскими соглашениями, пишет ТАСС.

    Сурков оценил новые предложения США по миротворцам в Донбассе

    «Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся», — сообщил помощник президента, добавив, что окончательный ответ по американским предложениям российская сторона даст своевременно, подробно изучив «дубайский пакет».

    Встреча Суркова и Волкера прошла в пятницу в Дубае.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что поддерживает отправку миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-восточной границе Украины при условии, что миротворцы будут находиться только на линии разграничения в Донбассе и будут выполнять исключительно функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #донбасс #украина #сурков #миротворцы
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