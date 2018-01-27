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Общество
Эксперт про выборы-2018: Власть намерена четко продемонстрировать легитимность голосования
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    Эксперт про выборы-2018: Власть намерена четко продемонстрировать легитимность голосования

    11:57  27 Января 2018  /обновлено: 11:57  27 Января 2018
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    Эксперт про выборы-2018: Власть намерена четко продемонстрировать легитимность голосования

    В 18 марта 2018 года в России произойдет событие, от которого зависит судьба государства — выборы президента Российской Федерации. О том, почему необходимо идти голосовать, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

    «Существует мнение, что победитель предстоящих выборов уже определен с максимально высокой вероятностью. И, конечно, это обстоятельство может настроить многих вовсе не принимать участия в голосовании. С такой позицией — вернее, это и не позиция вовсе — согласиться нельзя. Пожалуй, эта президентская кампания гораздо интереснее как минимум трех предыдущих. Интрига есть, и от окончательного расклада голосов зависит многое. Мы видим широкий спектр политических сил: центристы, право-либералы, право-консерваторы, лево-консерваторы», — пояснил эксперт.

    Эксперт про выборы-2018: Власть намерена четко продемонстрировать легитимность голосования

    По словам аналитика, дискуссии и политические заявления отнюдь не сводятся к шоу — звучат серьезные предложения, которые тем интереснее, что перед государством стоит задача выхода из затяжного кризиса. Эта задача находит отражение в программах тех или иных кандидатов. Да, к выборам на законных основаниях не допущены силы, открыто призывающие к перевороту по киевскому сценарию, заявляющие своей позицией капитуляцию на международной арене. Но участие отдельных личностей никак бы не обогатило идейный спектр и не добавило бы соревновательности и открытости. Напротив, кампания рисковала бы превратиться в серию провокаций, дискуссия была бы сведена на нет. 

    «До сих пор мы видим достаточно честную борьбу, и я думаю, те, кто ждет от власти жесткого подавления и намеренной компрометации оппозиционных кандидатов, ошибаются. Власть намерена четко продемонстрировать и гражданам России, и мировому сообществу легитимность выборов. Таким образом, победитель получит огромный кредит доверия, сделает неуместными заявления об авторитарности строя.

    В случае же если оппозиционные кандидаты наберут значимое число голосов, это станет сигналом к необходимости корректировки курса. И, полагаю, такого рода мониторинг тоже входит в планы руководства страны. Не исключено, что успешный конкурент сможет получить пост в правительстве или станет главой какого-либо региона, чтобы воплотить свои взгляды на практике. Но, опять же, для этого он должен хорошо себя проявить в ходе предвыборной борьбы», — добавил эксперт.

    Эксперт про выборы-2018: Власть намерена четко продемонстрировать легитимность голосования

    Так что, отметил аналитик, без сомнения, нужно внимательно следить за ходом президентской кампании, изучать предвыборные программы и идти голосовать. Разумеется, не сердцем, а разумом: если вы нашли кандидата, который в достаточной мере выражает ваши интересы.

    Президент РФ Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. В его поддержку собрано свыше 1,6 миллионов подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #выборы-2018
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