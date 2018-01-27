Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

Москва, 27 января. Министерство финансов США ввело новые санкции против России с целью «оказать давление на Москву». Об этом говорится в официальном заявлении, в котором поясняется введение новых антироссийских санкций. Как полагают в Вашингтоне, из-за такого шага Россия будет вынуждена «выполнять свои обязательства по Минским соглашениям».

Как пояснили в американском Минфине, «данный шаг подтверждает приверженность Минфина к продолжению давления на Россию с помощью санкций до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям».

В пресс-релизе заявление главы министерства Стивена Мнучина говорится, что власти США привержены введению новых мер против лиц, которые пытаются подорвать Минские соглашения. Отмечается, что в санкционные списки могут быть включены лица, которые поставляют материальную поддержку, услуги и товары организациям или лицам, попавшим под американские санкции за действия на Украине, передает RT.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что новые санкции США в отношении России только ухудшат отношения между двумя странами.