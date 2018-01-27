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Политика
Великобритания создает радар для защиты от «российской угрозы»
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    Великобритания создает радар для защиты от «российской угрозы»

    11:09  27 Января 2018  /обновлено: 11:11  27 Января 2018
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    Великобритания создает радар для защиты от «российской угрозы»

    Лондон, 27 января. Великобритания  намерена установить на Шетландских островах радиолокатор, чтобы защитить НАТО и королевство от «российской агрессии». Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

    По словам командующего ВВС Британии Стивена Хиллиера, радар является важной частью системы по защите неба над Британией от «от российской агрессии». В оборонном ведомстве отмечают, что система обеспечит защиту от «перед лицом растущего давления со стороны России». 

    В Минобороны напомнили случай с военными самолетами РФ, выполнявшими плановый полет над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей. Во время полета российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon.

    «Действия России не ограничиваются восточными границами Европы. Это серьезная и реальная угроза для британских средств к существованию», — считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

    Самолеты ВКС РФ регулярно перехватывают иностранные воздушные суда у российских границ. Напомним, в начале января противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #нато #британия #радар
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