Великобритания создает радар для защиты от «российской угрозы»

Лондон, 27 января. Великобритания намерена установить на Шетландских островах радиолокатор, чтобы защитить НАТО и королевство от «российской агрессии». Об этом говорится в заявлении Минобороны страны.

По словам командующего ВВС Британии Стивена Хиллиера, радар является важной частью системы по защите неба над Британией от «от российской агрессии». В оборонном ведомстве отмечают, что система обеспечит защиту от «перед лицом растущего давления со стороны России».

В Минобороны напомнили случай с военными самолетами РФ, выполнявшими плановый полет над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей. Во время полета российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon.

«Действия России не ограничиваются восточными границами Европы. Это серьезная и реальная угроза для британских средств к существованию», — считает министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Самолеты ВКС РФ регулярно перехватывают иностранные воздушные суда у российских границ. Напомним, в начале января противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма.