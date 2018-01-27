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Путин наградил спикера Тюменской облдумы орденом за законодательную деятельность
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    Путин наградил спикера Тюменской облдумы орденом за законодательную деятельность

    10:51  27 Января 2018  /обновлено: 10:51  27 Января 2018
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    Путин наградил спикера Тюменской облдумы орденом за законодательную деятельность

    Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова.

    Соответствующий указ глава государства подписал в среду. Корепанов был награжден за активную законодательную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

    Документ о награждении уже поступил в законодательное собрание региона, однако сам Корепанов ознакомится с указом через неделю: сейчас он находится в отпуске, уточняет URA.RU.

    Орденом Александра Невского награждаются государственные служащие за особые заслуги перед страной. Церемония вручения проходит в Кремле. Президент РФ Владимир Путин награждает госслужащих лично. В числе кавалеров ордена Александра Невского – патриарх Московский и всея Руси Кирилл и бывший президент Российской академии наук Юрий Осипов.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #орден александра невского
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