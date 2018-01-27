Порошенко уличили во лжи в интервью Bloomberg

Киев, 27 января. Киевский экономист Виктор Скаршевский уличил украинского президента Петра Порошенко во лжи в интервью агентству Bloomberg. По его словам, Порошенко солгал трижды за 20 секунд.

Сначала украинский лидер заявил, что он первый из президентов страны, которому удалось получить четыре транша от МВФ, выполнив все условия программы и 80% обязательств Меморандума. Скаршевский напомнил, что в 1996-1997, а также в 1998-2002 годах. А 7 из 19 выполненных обязательств составляют 37%, а не 80%, как считает Порошенко.

Недоумение Скаршевского вызвало то, что украинский президент лжет на международном уровне, хотя все факты легко проверить, сообщает Newinform.