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Сирия: Турция заявила о поражении 340 целей в ходе операции в Африне
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    Сирия: Турция заявила о поражении 340 целей в ходе операции в Африне

    10:43  27 Января 2018  /обновлено: 10:43  27 Января 2018
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    Сирия: Турция заявила о поражении 340 целей в ходе операции в Африне

    Анкара, 27 января. В районе Африн на севере Сирийской республике турецкая военная авиация уничтожила 340 целей в рамках проведения операции «Оливковая ветвь». 

    В заявлении турецкого Генштаба сказано, что среди уничтоженных целей огневые позиции террористов из ИГ1, партии «Демократический союз» (ДС), отрядов Рабочей партии Курдистана, «Сил народной самообороны» (СНС), убежища, схроны с боеприпасами. В документе отмечается, что всего было ликвидировано не менее 394 террористов.

    Напомним, военное противостояние курдов и Турции на севере Сирии было спровоцировано решением Соединенных Штатов создать на границе с Турцией «силы пограничной безопасности» из отрядов самообороны курдов. 

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #турция #африн
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