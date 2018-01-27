Сирия: Турция заявила о поражении 340 целей в ходе операции в Африне

Анкара, 27 января. В районе Африн на севере Сирийской республике турецкая военная авиация уничтожила 340 целей в рамках проведения операции «Оливковая ветвь».

В заявлении турецкого Генштаба сказано, что среди уничтоженных целей огневые позиции террористов из ИГ1, партии «Демократический союз» (ДС), отрядов Рабочей партии Курдистана, «Сил народной самообороны» (СНС), убежища, схроны с боеприпасами. В документе отмечается, что всего было ликвидировано не менее 394 террористов.

Напомним, военное противостояние курдов и Турции на севере Сирии было спровоцировано решением Соединенных Штатов создать на границе с Турцией «силы пограничной безопасности» из отрядов самообороны курдов.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.