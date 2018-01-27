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Политика
Порошенко призвал Запад создать коалицию против России
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    Порошенко призвал Запад создать коалицию против России

    10:35  27 Января 2018  /обновлено: 10:35  27 Января 2018
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    Порошенко призвал Запад создать коалицию против России

    Давос, 27 января. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко призвал западные государства создать «новую коалицию» против России.

    В своей речи он заявил, якобы Москва «развернула необъявленную войну» против Украины и стран Запада: государств Евросоюза, США, их союзников и партнеров, уточняет «ПолитЭксперт».

    «Учитывая такое состояние вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — заключил Порошенко.

    Заявление украинского президента прозвучало в ходе сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента». Видеозапись речи Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook, сообщает канал «Подмосковье 360».

    Напомним, Киев с 2014 года взял курс на политику, направленную против России. Украинские власти регулярно делают громкие объявления и выдвигают в адрес Москвы необоснованные обвинения. В частности, Киев считает, якобы российская сторона вмешивается в конфликт на восточной границе Украины. При этом официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия заинтересована в скорейшем выходе Украины из кризиса и не является стороной конфликта в Донбассе.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #порошенко
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