Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинции Латакия

Москва, 27 января. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня за сутки, турецкая сторона не зафиксировала нарушений, о чем сообщается в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала один случай стрельбы в провинциях Латакия. В свою очередь, турецкие наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения.

Ранее императорское православное палестинское общество при поддержке сирийских партнеров и фонда «Доброта» доставило в Дамаск подарки ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих.

Напомним, несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ обсудил подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога и ситуацию в Африне.