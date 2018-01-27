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Сирия сегодня: Африн в огне, Турция несет потери, оппозиция отказывается от диалога в Сочи
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    Сирия сегодня: Африн в огне, Турция несет потери, оппозиция отказывается от диалога в Сочи

    11:37  27 Января 2018  /обновлено: 11:37  27 Января 2018
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    Сирия сегодня: Африн в огне, Турция несет потери, оппозиция не хочет в Сочи

    Сирия, 27 января. Так называемая сирийская умеренная оппозиция отказалась ехать в Сочи, где пройдет конгресс национального диалога. Курды заявляют, что уничтожили турецкий танк. В районе Африн произошел крупный бой между курдами и протурецкими силами. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Отказ от Нацдиалога

    Сирийская оппозиция решила бойкотировать конгресс национального диалога в Сочи.

    «Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29-30 января», — сообщается в Twitter ВКП (Высшего комитета по переговорам).

    Отметим, что конгресс национального диалога Сирийской Арабской Республики (САР) запланирован в Сочи 30 января. В нем примут участие порядка 1600 представителей сирийского общества, в качестве наблюдателей были приглашены представили Организации Объединенных Наций, а также ряда региональных и международных партнеров.

    Бои в Африне

    Курдское ополчение в ходе ожесточенных боестолкновений смогло отразить крупную атаку протурецких сил в районе Африна. В результате уничтожено 83 боевика. Об этом сообщил представитель командования ополчения.

    «Протурецкие боевики напали на населенные пункты Айн-Дакне и Белуле, однако их уже ждали бойцы YPG и YPJ (женское ополчение, — Прим. ФАН). В результате ожесточенного боя уничтожены 83 боевика. Тела 66 боевиков и трофеи находятся в руках курдских сил», — рассказал РИА Новости представитель командования.

    Сирия сегодня: Африн в огне, Турция несет потери, оппозиция не хочет в Сочи

    Отметим, что в подтверждение этой информации курды распространяют в Интернете видеозаписи с телами убитых боевиков. О своих потерях ополченцы не сообщают.

    Напомним, 20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. Вместе с турецкими военными действуют боевики Сирийской свободной армии (ССА).

    Турция несет потери

    Бойцы курдских сил самообороны (КСС) уничтожили танк турецких Вооруженных сил в районе Раджу (северная часть провинции Алеппо). Об этом сообщил официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.  

    «Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — заявил Рейзан Хеду.  

    Сирия сегодня: Африн в огне, Турция несет потери, оппозиция не хочет в Сочи

    Напомним, представитель министерства здравоохранения Турции в пятницу заявил, что в ходе военной операции в Африне турецкие войска потеряли убитыми уже трех бойцов, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #ирак #саа
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