Вена уступила Сочи вопросы урегулирования конфликта в Сирии

Вена, 27 января. Венские переговоры по Сирии, завершившиеся накануне, не смогли ответить на ряд вопросов по поводу урегулирования конфликта в САР, пишет ТАСС. Теперь их обсудят на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

Дискуссии в Вене длились два дня. В рамках переговоров спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел одну встречу с делегацией Дамаска, две – с оппозицией. К прямому контакту стороны так и не перешли.

На венских переговорах планировалось обсудить будущую конституцию Сирии, однако, как передает ТАСС, гораздо больше времени было посвящено дискуссиям на тему предстоящего конгресса в Сочи.

Вопросы же о государственном устройстве САР так и остались неразрешенными: опубликованные в пятницу арабскими СМИ детали неофициального документа, подготовленного США, Великобританией, Францией, Саудовской Аравией и Иорданией, Дамаск назвал неприемлемыми. Инициированное Россией перемирие в Восточной Гуте, которое бы благоприятствовало участию сирийской оппозиции в сочинском конгрессе, также развития не получило.

В итоге оппозиционный Сирийский комитет по переговорам собирается проигнорировать конгресс национального диалога Сирии. Окончательное решение по этому поводу будет оглашено в заявлении главы СКП Насра аль-Харири, которое он сделает в субботу.

Напомним, ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что сочинский конгресс поможет оживить женевский процесс.

Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина 29 и 30 января. В пятницу глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к конгрессу.