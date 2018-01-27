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Вена уступила Сочи вопросы урегулирования конфликта в Сирии
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    Вена уступила Сочи вопросы урегулирования конфликта в Сирии

    10:39  27 Января 2018  /обновлено: 10:39  27 Января 2018
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    Вена уступила Сочи вопросы урегулирования конфликта в Сирии

    Вена, 27 января. Венские переговоры по Сирии, завершившиеся накануне, не смогли ответить на ряд вопросов по поводу урегулирования конфликта в САР, пишет ТАСС. Теперь их обсудят на конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

    Дискуссии в Вене длились два дня. В рамках переговоров спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел одну встречу с делегацией Дамаска, две – с оппозицией. К прямому контакту стороны так и не перешли.

    На венских переговорах планировалось обсудить будущую конституцию Сирии, однако, как передает ТАСС, гораздо больше времени было посвящено дискуссиям на тему предстоящего конгресса в Сочи.

    Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура

    Вопросы же о государственном устройстве САР так и остались неразрешенными: опубликованные в пятницу арабскими СМИ детали неофициального документа, подготовленного США, Великобританией, Францией, Саудовской Аравией и Иорданией, Дамаск назвал неприемлемыми. Инициированное Россией перемирие в Восточной Гуте, которое бы благоприятствовало участию сирийской оппозиции в сочинском конгрессе, также развития не получило.

    В итоге оппозиционный Сирийский комитет по переговорам собирается проигнорировать конгресс национального диалога Сирии. Окончательное решение по этому поводу будет оглашено в заявлении главы СКП Насра аль-Харири, которое он сделает в субботу.

    Напомним, ранее спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что сочинский конгресс поможет оживить женевский процесс.

    Конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина 29 и 30 января. В пятницу глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к конгрессу. 

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #вена #конгресс национального диалога
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