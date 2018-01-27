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Ингушетия провела в Сирии масштабную гуманитарную акцию
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    Ингушетия провела в Сирии масштабную гуманитарную акцию

    10:26  27 Января 2018  /обновлено: 10:26  27 Января 2018
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    Ингушетия провела в Сирии масштабную гуманитарную акцию

    Владикавказ, 27 января. Масштабную торжественную акцию по раздаче гуманитарной помощи провела делегация республики Ингушетия при участии бойцов ингушского батальона военной полиции и представителей сирийских государственных структур в Сирийской республике. Об этом рассказал советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф.

    Как стало известно, для сирийских сирот и детей из неполных семей из Ингушетии в Сирию было направлено 15 тонн гуманитарной помощи. Гумпомощь была доставлена на авиабазу «Хмеймим», откуда далее ее направили в Дамаск.

    «Это пятый раз, когда республика направила гуманитарную помощь Сирии, выражая свою солидарность с ее народом», — сказал Луай Юсеф.

    По его словам, акция, на которой присутствовало большое количество людей, называлась «Чтобы вы улыбались! Привет из Ингушетии». В ней принимали участие представители сирийских государственных структур и неправительственных организаций, представители посольства РФ, 40 бойцов батальона ингушской военной полиции, которые проходят службу в Сирии.

    Ранее сообщалось, что императорское православное палестинское общество при поддержке сирийских партнеров и фонда «Доброта» доставило в Дамаск подарки ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих.

    Напомним, несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь может сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Сирии.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #дамаск #гуманитарная помощь #ингушетия
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