Ингушетия провела в Сирии масштабную гуманитарную акцию

Владикавказ, 27 января. Масштабную торжественную акцию по раздаче гуманитарной помощи провела делегация республики Ингушетия при участии бойцов ингушского батальона военной полиции и представителей сирийских государственных структур в Сирийской республике. Об этом рассказал советник-помощник главы Ингушетии Луай Юсеф.

Как стало известно, для сирийских сирот и детей из неполных семей из Ингушетии в Сирию было направлено 15 тонн гуманитарной помощи. Гумпомощь была доставлена на авиабазу «Хмеймим», откуда далее ее направили в Дамаск.

«Это пятый раз, когда республика направила гуманитарную помощь Сирии, выражая свою солидарность с ее народом», — сказал Луай Юсеф.

По его словам, акция, на которой присутствовало большое количество людей, называлась «Чтобы вы улыбались! Привет из Ингушетии». В ней принимали участие представители сирийских государственных структур и неправительственных организаций, представители посольства РФ, 40 бойцов батальона ингушской военной полиции, которые проходят службу в Сирии.

Ранее сообщалось, что императорское православное палестинское общество при поддержке сирийских партнеров и фонда «Доброта» доставило в Дамаск подарки ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих.

Напомним, несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь может сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Сирии.