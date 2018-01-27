«Не в ладах с логикой»: Пушков ответил на претензии Польши по российскому газу

Москва, 27 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал претензии президента Польши Анджея Дуды к России из-за цены на российский газ. По словам сенатора, польские власти противоречат сами себе.

«Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действия против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа, — написал сенатор в микроблоге в Twitter. — Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой».

Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 26, 2018

Напомним, в ходе сессии Всемирного экономического форума в Давосе Дуда заявил, что Польша платит больше за российский газ, чем Германия, отметив, что Варшава хочет иметь такие же условия покупки российского газа, как Берлин.

Отметим, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG импортирует российский газ в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным Москвой и Варшавой.