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Политика
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Украина
Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве
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    Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве

    14:19  27 Января 2018  /обновлено: 14:20  27 Января 2018
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    Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве

    Киев, 27 января. Гражданам РФ не стоит делать поспешных выводов об отношении украинцев к ним, так как все больше граждан соседнего государства не согласны с политикой, которой киевские власти придерживаются в отношении РФ, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

    Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в конце 2017 года «Левада-Центром».

    В исследовании социологи выясняли, как россияне относятся к ряду стран. Как показали результаты, в негативном свете рассматривают жители России США и Украину. Доля негативно относящихся к данным государствам россиян соответственно составила 60% и 56%.

    Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве

    Азаров отметил, что такие показатели вызывают у него беспокойство. Он напомнил, что, несмотря на официальную позицию Киева, более 35% украинцев не поддерживают вступление в НАТО и курс властей по отношению к России.

    «Нельзя забывать, что даже в условиях такого прессинга более 35% украинцев не поддерживают вступление Украины в НАТО, что постепенно, под влиянием экономических «нэгараздив», все больше и больше украинцев начинают осознавать преступную политику режима по отношению к России», — написал Азаров.

    По его словам, нужно провести границу между «двумя Украинами» — Украиной официального Киева и Украиной оппозиции.

    Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве

    «Сейчас очень важно не создавать из украинцев образ врага», — подчеркнул экс-премьер, добавив, что сегодня Украине и ее народу очень нужны сопереживание, поддержка и помощь, чтобы страна могла выбраться из тупика, в котором оказалась.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин, комментируя установившиеся российско-украинские отношения, назвал их ненормальными и подчеркнул необходимость восстановления конструктивного диалога между двумя братскими народами.

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    Автор: Алексей Громов
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