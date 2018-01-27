Азаров: Все больше украинцев осознают преступную политику Киева по отношению к Москве

Киев, 27 января. Гражданам РФ не стоит делать поспешных выводов об отношении украинцев к ним, так как все больше граждан соседнего государства не согласны с политикой, которой киевские власти придерживаются в отношении РФ, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook, комментируя результаты социологического опроса, проведенного в конце 2017 года «Левада-Центром».

В исследовании социологи выясняли, как россияне относятся к ряду стран. Как показали результаты, в негативном свете рассматривают жители России США и Украину. Доля негативно относящихся к данным государствам россиян соответственно составила 60% и 56%.

Азаров отметил, что такие показатели вызывают у него беспокойство. Он напомнил, что, несмотря на официальную позицию Киева, более 35% украинцев не поддерживают вступление в НАТО и курс властей по отношению к России.

«Нельзя забывать, что даже в условиях такого прессинга более 35% украинцев не поддерживают вступление Украины в НАТО, что постепенно, под влиянием экономических «нэгараздив», все больше и больше украинцев начинают осознавать преступную политику режима по отношению к России», — написал Азаров.

По его словам, нужно провести границу между «двумя Украинами» — Украиной официального Киева и Украиной оппозиции.

«Сейчас очень важно не создавать из украинцев образ врага», — подчеркнул экс-премьер, добавив, что сегодня Украине и ее народу очень нужны сопереживание, поддержка и помощь, чтобы страна могла выбраться из тупика, в котором оказалась.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, комментируя установившиеся российско-украинские отношения, назвал их ненормальными и подчеркнул необходимость восстановления конструктивного диалога между двумя братскими народами.