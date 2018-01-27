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«Немцы памятники не сносят»: в Сети ответили президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ
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    «Немцы памятники не сносят»: в Сети ответили президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ

    9:41  27 Января 2018  /обновлено: 9:41  27 Января 2018
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    «Немцы памятники не сносят»: в Сети ответили президенту Польши на претензии к РФ из-за цены на газ

    Москва, 27 января. Президент Польши Анджей Дуда намерен приобретать российский газ по такой же цене, по которой его приобретает ФРГ. Так, сравнивая цены российского газа для Германии и Польши и увидев разницу, Дуда выразил недовольство. Он пришел в недоумение, удивившись, почему Берлин платит меньше, чем Польша.

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе польский лидер заявил о желании пользоваться равными с Германией условиями. Дуда уточнил, что не понимает, почему переплачивает, при этом он не выступает против российского газа.

    Стоит отметить, что пользователи Сети дали Дуде пару советов в связи с его непониманием по поводу ситуации с газом.

    «А Германия не возражает про строительство «Северный поток-2». Вот. Пусть Польша делает выводы», — написал пользователь под ником ainf.

    «Немцы памятники не сносят», — отметил Reg Goggles.

    «Насколько я понимаю в Германию российский газ поступает напрямую и немецкие компании являются партнерами России по газовым проектам. Отсюда и разница в цене», — выразил мнение Vladimir.

    Напомним, ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов назвал анекдотом заявление президента Польши, отметив, что Варшава борется с «Газпромом» на всех направлениях и при этом просит дешевый газ.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #польша #газ #дуда
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