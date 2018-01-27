Путин наградил двух жителей Мордовии за спасение детей
Москва, 27 января. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» двух жителей Мордовии. Соответствующий указ глава государства подписал 24 января.
Наград удостоились старший инспектор отдела безопасности ФКУ «Исправительная колония №7 УФСИН по РМ» Андрей Спирин и начальник отдела Управления Федерального казначейства по РМ Ольга Стяпина.
В мае 2015 года Спирин в поселке Парца Зубово-Полянского района спас тонущую семилетнюю девочку и оказал ребенку, который почти не дышал, первую помощь.
Стяпина также оказала помощь тонущим детям. Еще в 2003 году, возвращаясь домой, по дороге к деревне Барановка она увидела в воде двух девочек и вытащила их, уточняет портал «PRO Город 13».
Ранее на этой неделе, как сообщала «Газета.ру», президент РФ Владимир Путин за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства наградил орденом Александра Невского режиссера и генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова. Также почетных наград были удостоены другие известные деятели культуры. Среди них актрисы Нина Усатова и Светлана Крючкова.