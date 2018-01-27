Путин наградил орденами режиссера Шахназарова и актрису Усатову

Москва, 27 января. Известные деятели культуры, такие как гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров и исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, получили государственные награды. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, режиссеру Шахназарову присужден орден Александра Невского за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Орденом Почета награждены, в частности, артист Большого драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев и композитор Сергей Баневич, орденом Дружбы — актрисы Светлана Крючкова и Нина Усатова.

Российский лидер присудил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Василию Церетели и художнику-графику Борису Трофимову.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа.