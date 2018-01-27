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В восточных землях Германии санкции ЕС против России сравнили с «мертвой лошадью»
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    В восточных землях Германии санкции ЕС против России сравнили с «мертвой лошадью»

    9:05  27 Января 2018  /обновлено: 9:05  27 Января 2018
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    В восточных землях Германии санкции ЕС против России сравнили с «мертвой лошадью»

    Москва, 27 января. Главы правительств двух федеральных земель Германии выступили за постепенную отмену антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на немецкие СМИ сообщает телеканал «360».

    За отмену введенных против России санкций высказался премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Тюрингский премьер назвал антироссийские санкции «мертвой лошадью, на которой далеко не уедешь» и заявил, что «символическая поддержка» не решает проблемы Украины, но расплачиваться за нее приходится предприятиям в Германии.

    Глава правительства федеральной земли Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф также поддержал инициативу о пересмотре санкционной политики в отношении России.

    Напомним, французская компания Ifop ранее повела опрос жителей Евросоюза об их отношении к новым санкциям США против участвующих в газовых проектах с Россией европейских компаний. Оказалось, что 65% жителей Франции и 61% немцев считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #ес #германия
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