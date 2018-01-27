ВСУ 11 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

Донецк, 27 января. Украинские силовики за последние сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике 11 раз, сообщает оперативное командование ДНР.

По словам представителей оперативного командования, ВСУ обстреляли районы четырех населенных пунктов, используя 120- и 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов и крупнокалиберное стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на попытки международного сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и неоднократно заключенные в этих целях соглашения о прекращении огня, подписанные в Минске, из республик постоянно поступают сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель США Курт Волкер заявили, что Москва должна согласиться на размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе, в том числе на неконтролируемом участке российско-украинской границы.

Российская сторона ранее отмечала, что поддерживает отправку миротворцев ООН в зону конфликта только в том случае, если они будут находиться на линии разграничения в Донбассе и будут выполнять исключительно функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.