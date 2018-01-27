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Политика
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Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT
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    Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT

    8:51  27 Января 2018  /обновлено: 8:51  27 Января 2018
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    Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT

    Москва, 27 января. Россияне прокомментировали угрозы Вашингтона отключить РФ от межбанковской системы SWIFT. Заявления США не смогли напугать граждан: россияне ответили на них иронично.

    Пользователи российских социальных сетей заметили, что в случае отключения РФ от SWIFT со сложностями столкнутся в первую очередь сами западные государства. В частности, Европе тогда будет нечем расплатиться за российский газ.

    Так, пользователь под ником Rockfor предположил, что Евросоюзу придется отправлять в Москву самолеты с наличными деньгами или рассчитываться золотом.

    «Да и не только ЕС пострадает по полной, сами США тоже будут с российскими фирмами рассчитываться или золотом, или налом», — добавил он.

    Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT

    «Нет проблем работать без SWIFT, есть, если банкам-контрагентам запретят работу с российскими», — высказал свое мнение Александр Строгалев.

    Не увидел больших трудностей для жизни российских банков без SWIFT и Alex.

    «Хватит уже пугать, ничего страшного не произойдет», — написал он.

    В свою очередь Павел Стабильный напомнил, что у России есть и своя платежная система, которая уже готова к работе:

    «И отключайте свой SWIFT быстрее! Российская резервная платёжная Система СФПС полностью готова к работе».

    Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

    Ранее, как сообщала «Газета.ру», заявления США также прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Такие санкции он назвал агрессией, однако подчеркнул, что когда-то системы SWIFT не существовало, поэтому работать российские банки смогут и без нее.

    Напомним, в марте прошлого года отечественный аналог SWIFT – «Система передачи финансовых сообщений Банка России» — был представлен президенту РФ Владимиру Путину. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в случае санкций и отключения от SWIFT российская система сможет работать.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #банки #swift
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