Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT
Москва, 27 января. Россияне прокомментировали угрозы Вашингтона отключить РФ от межбанковской системы SWIFT. Заявления США не смогли напугать граждан: россияне ответили на них иронично.
Пользователи российских социальных сетей заметили, что в случае отключения РФ от SWIFT со сложностями столкнутся в первую очередь сами западные государства. В частности, Европе тогда будет нечем расплатиться за российский газ.
Так, пользователь под ником Rockfor предположил, что Евросоюзу придется отправлять в Москву самолеты с наличными деньгами или рассчитываться золотом.
«Да и не только ЕС пострадает по полной, сами США тоже будут с российскими фирмами рассчитываться или золотом, или налом», — добавил он.
«Нет проблем работать без SWIFT, есть, если банкам-контрагентам запретят работу с российскими», — высказал свое мнение Александр Строгалев.
Нет проблем работать без Swift, есть если банкам контрагентам запретят работу с российскимм— Строгалев Александр (@gribonal) January 26, 2018
Не увидел больших трудностей для жизни российских банков без SWIFT и Alex.
«Хватит уже пугать, ничего страшного не произойдет», — написал он.
В свою очередь Павел Стабильный напомнил, что у России есть и своя платежная система, которая уже готова к работе:
«И отключайте свой SWIFT быстрее! Российская резервная платёжная Система СФПС полностью готова к работе».
И отключайте свой SWIFT быстрее! Российская резервная платёжная Система SPFS полностью готова к работе. pic.twitter.com/DhFO8rYJJw— Павел Стабильный (@Kosmadrom) January 26, 2018
Ранее, как сообщала «Газета.ру», заявления США также прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Такие санкции он назвал агрессией, однако подчеркнул, что когда-то системы SWIFT не существовало, поэтому работать российские банки смогут и без нее.
Напомним, в марте прошлого года отечественный аналог SWIFT – «Система передачи финансовых сообщений Банка России» — был представлен президенту РФ Владимиру Путину. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в случае санкций и отключения от SWIFT российская система сможет работать.