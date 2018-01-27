Заплатят самолетами с деньгами и золотом: россияне ответили на угрозы Запада отключить РФ от SWIFT

Москва, 27 января. Россияне прокомментировали угрозы Вашингтона отключить РФ от межбанковской системы SWIFT. Заявления США не смогли напугать граждан: россияне ответили на них иронично.

Пользователи российских социальных сетей заметили, что в случае отключения РФ от SWIFT со сложностями столкнутся в первую очередь сами западные государства. В частности, Европе тогда будет нечем расплатиться за российский газ.

Так, пользователь под ником Rockfor предположил, что Евросоюзу придется отправлять в Москву самолеты с наличными деньгами или рассчитываться золотом.

«Да и не только ЕС пострадает по полной, сами США тоже будут с российскими фирмами рассчитываться или золотом, или налом», — добавил он.

«Нет проблем работать без SWIFT, есть, если банкам-контрагентам запретят работу с российскими», — высказал свое мнение Александр Строгалев.

Нет проблем работать без Swift, есть если банкам контрагентам запретят работу с российскимм — Строгалев Александр (@gribonal) January 26, 2018

Не увидел больших трудностей для жизни российских банков без SWIFT и Alex.

«Хватит уже пугать, ничего страшного не произойдет», — написал он.

В свою очередь Павел Стабильный напомнил, что у России есть и своя платежная система, которая уже готова к работе:

«И отключайте свой SWIFT быстрее! Российская резервная платёжная Система СФПС полностью готова к работе».

И отключайте свой SWIFT быстрее! Российская резервная платёжная Система SPFS полностью готова к работе. pic.twitter.com/DhFO8rYJJw — Павел Стабильный (@Kosmadrom) January 26, 2018

Ранее, как сообщала «Газета.ру», заявления США также прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Такие санкции он назвал агрессией, однако подчеркнул, что когда-то системы SWIFT не существовало, поэтому работать российские банки смогут и без нее.

Напомним, в марте прошлого года отечественный аналог SWIFT – «Система передачи финансовых сообщений Банка России» — был представлен президенту РФ Владимиру Путину. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в случае санкций и отключения от SWIFT российская система сможет работать.