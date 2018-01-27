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Политика
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Общество
Российский телеведущий предупредил польского гостя о последствиях вызывающего поведения в эфире
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    Российский телеведущий предупредил польского гостя о последствиях вызывающего поведения в эфире

    8:42  27 Января 2018  /обновлено: 8:42  27 Января 2018
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    Российский телеведущий предупредил польского гостя о последствиях вызывающего поведения в эфире

    Москва, 27 января. Телеведущий «Первого канала» Анатолий Кузичев предупредил польского эксперта Томаша Мацейчука о последствиях оскорблений гостей в его программе. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

    Нелицеприятная ситуация произошла во время обсуждения вопроса о размещении системы ПРО НАТО в Польше. Мацейчук признал, что система ПРО направлена против России и сделал ряд резких замечаний в адрес РФ. Выпады польского коллеги парировал российский эксперт Иван Коновалов.

    Спор между гостями перешел в историческую плоскость и Мацейчук заявил, что советские войска не брали Берлин. Подкрепить свои слова фактами польский эксперт не смог, и начал «фукать». Между экспертами едва не случился конфликт. Позже Кузичев назвал поведение польского гостя ненормальным и предупредил Мацейчука о последствиях подобного поведения.

    «Говорить нашим гостям, нашим уважаемым экспертам, нашим товарищам — извини, но в следующий раз я не сдержусь — возможно, даже работы лишусь, но я дам тебе по роже», — заявил телеведущий.

    Напомним, в середине января телеканал «360» сообщил, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак выразил надежду на увеличение численности военнослужащих США в стране.

    Автор: Виталий Малясев
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    #телевидение #кузичев #мацейчук
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