Lada может потеснить немецких и японских конкурентов в Китае

Пекин, 27 января. Крупнейший российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» вышел на рынок КНР, и может составить конкуренцию известным маркам из Германии и Японии. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает телеканал «360».

По данным издания, в настоящее время лидерами китайского авторынка по продажам считаются японская марка Honda и немецкий Volkswagen. Но местные эксперты отмечают, что немецкий автоконцерн запятнал репутацию скандалом с дизельными двигателями. От покупки японских автомобилей жители Китая все чаще отказываются по «историческим причинам».

Флагмана «АвтоВАЗ» Lada XCODE китайские эксперты считают достойным конкурентом теряющим позиции японским и немецким моделям. Специалисты отмечают надежность и современный дизайн российской машины, а также использование в ее производстве технологий немецких, японских, французских и итальянских автопроизводителей.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что отечественные автопроизводители должны конкурировать с иностранными автоконцернами на отечественном и на мировом рынках.

Владимир Путин. Биография