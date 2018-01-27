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Политика
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Lada может потеснить немецких и японских конкурентов в Китае
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    Lada может потеснить немецких и японских конкурентов в Китае

    8:16  27 Января 2018  /обновлено: 8:16  27 Января 2018
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    Lada может потеснить немецких и японских конкурентов в Китае

    Пекин, 27 января. Крупнейший российский производитель автомобилей «АвтоВАЗ» вышел на рынок КНР, и может составить конкуренцию известным маркам из Германии и Японии. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает телеканал «360».

    По данным издания, в настоящее время лидерами китайского авторынка по продажам считаются японская марка Honda и немецкий Volkswagen. Но местные эксперты отмечают, что немецкий автоконцерн запятнал репутацию скандалом с дизельными двигателями. От покупки японских автомобилей жители Китая все чаще отказываются по «историческим причинам».

    Флагмана «АвтоВАЗ» Lada XCODE китайские эксперты считают достойным конкурентом теряющим позиции японским и немецким моделям. Специалисты отмечают надежность и современный дизайн российской машины, а также использование в ее производстве технологий немецких, японских, французских и итальянских автопроизводителей.

    Напомним, президент России Владимир Путин в конце прошлого года заявил, что отечественные автопроизводители должны конкурировать с иностранными автоконцернами на отечественном и на мировом рынках.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #китай #ваз #авторынок
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