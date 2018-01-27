«Салют-7» признали лучшим фильмом года на премии «Золотой орел»

Москва, 27 января. Фильм режиссера Клима Шипенко «Салют-7» получил главный приз российской кинопремии «Золотой орел»: отечественные кинематографисты признали картину лучшей в 2017 году.

В борьбе за звание лучшего фильма минувшего года «Салют-7» обошел таких конкурентов, как номинированную на «Оскар» ленту Андрея Звягинцева «Нелюбовь», тепло встреченную критиками «Аритмию» Бориса Хлебникова, а также «Время первых» Дмитрия Киселева – картину, которая, как и «Салют-7» основана на реальных событиях и посвящена отечественной космонавтике.

Эти фильмы также были отмечены на «Золотом орле», но в более скромных номинациях. Так, актер Евгений Миронов за «Время первых» стал лучшим актером года, Ирина Горбачева за роль Кати в «Аритмии» была признана лучшей актрисой, а лучшим режиссером стал снявший «Нелюбовь» Андрей Звягинцев, который, как сообщал канал «Подмосковье 360», не смог присутствовать на церемонии награждения из-за болезни.

Церемония вручения премии «Золотой орел» прошла накануне на киноконцерне «Мосфильм». Открывал ее министр культуры РФ Владимир Мединский, который отметил рекордные показатели российского кинематографа в 2017 году по кассовым сборам, а также зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина.

Напомним, российский лидер неоднократно отмечал большой потенциал российского кино. В декабре, приветствуя участников Х съезда Союза кинематографистов, Владимир Путин призвал собравшихся не только развивать отечественное кино, но и не забывать о традициях, писала «Газета.ру».