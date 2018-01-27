Истребители НАТО пытались перехватить российский самолет в небе над Балтикой

Москва, 27 января. Базирующиеся в Литве датские истребители попытались перехватить российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над Балтийским морем. Об этом сообщает Объединенное командование НАТО.

Согласно сообщению на сайте командования, инцидент произошел 25 января. Российский самолет летел в сторону Калининградской области, его курс пролегал над нейтральными водами. Для идентификации и сопровождения самолета с базы в Литве вылетели два датских истребителя.

В сообщении не говорится о типе сопровождаемого самолета. На иллюстрирующей новость фотографии изображен российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель F-16.

Напомним, у границ России нередко появляются иностранные летательные аппараты, некоторые из которых приходится перехватывать летчикам ВКС РФ. Как сообщает телеканал «360», за прошедшую неделю у российских границ были замечены 10 иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку. Российские истребители трижды поднимались воздух для перехвата.