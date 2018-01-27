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Политика
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Украина
«Все пошло прахом»: Азаров подвел итоги политики новой власти на Украине за четыре года
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    «Все пошло прахом»: Азаров подвел итоги политики новой власти на Украине за четыре года

    7:31  27 Января 2018  /обновлено: 7:31  27 Января 2018
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    «Все пошло прахом»: Азаров подвел итоги политики новой власти на Украине за четыре года

    Киев, 27 января. За четыре года новой власти цены на продукты питания на Украине сильно поднялись: молоко стало дороже, чем в Испании, а свеклу и морковь граждане вынуждены покупать поштучно, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги политики новой украинской власти в преддверии четвертой годовщины переворота.

    «И вот переворот, все пошло прахом, и стоимость молока (вернее того, что у нас еще почему-то называется молоком) на Украине сейчас стала выше, чем, например, в Испании. Вдумайтесь, в засушливой, малоплодородной Испании молоко дешевле, чем на Украине», — говорится в посте.

    Причина таких перемен заключается в том, что у власти находятся люди, «которые ничего не умеют и не могут, а не в неких якобы существующих «войне» и «агрессии России», о которых постоянно твердит Киев, считает бывший премьер. Азаров подчеркнул, что такие заявления украинских лидеров – «отговорки».

    «Все пошло прахом»: Азаров подвел итоги политики новой власти на Украине за четыре года

    Он также напомнил, что, будучи премьер-министром страны, занимался вопросом стабилизации цен: на Украине работали оптовые рынки, действовали программы строительства теплиц и поддержки фермеров. Однако после переворота новая украинская власть все разрушила.

    Напомним, в настоящее время украинская экономика переживает не лучшие времена. Как ранее писала «Газета.ру», в том случае, если Международный валютный фонд не предоставит Украине новые транши, Киев в перспективе окажется на грани дефолта, а в текущем году прекращение сотрудничества приведет к росту инфляции и девальвации гривны. При этом украинский долг МВФ сейчас превысил отметку в 12 миллиардов долларов.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #азаров #цены #рынок
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