«Все пошло прахом»: Азаров подвел итоги политики новой власти на Украине за четыре года

Киев, 27 января. За четыре года новой власти цены на продукты питания на Украине сильно поднялись: молоко стало дороже, чем в Испании, а свеклу и морковь граждане вынуждены покупать поштучно, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги политики новой украинской власти в преддверии четвертой годовщины переворота.

«И вот переворот, все пошло прахом, и стоимость молока (вернее того, что у нас еще почему-то называется молоком) на Украине сейчас стала выше, чем, например, в Испании. Вдумайтесь, в засушливой, малоплодородной Испании молоко дешевле, чем на Украине», — говорится в посте.

Причина таких перемен заключается в том, что у власти находятся люди, «которые ничего не умеют и не могут, а не в неких якобы существующих «войне» и «агрессии России», о которых постоянно твердит Киев, считает бывший премьер. Азаров подчеркнул, что такие заявления украинских лидеров – «отговорки».

Он также напомнил, что, будучи премьер-министром страны, занимался вопросом стабилизации цен: на Украине работали оптовые рынки, действовали программы строительства теплиц и поддержки фермеров. Однако после переворота новая украинская власть все разрушила.

Напомним, в настоящее время украинская экономика переживает не лучшие времена. Как ранее писала «Газета.ру», в том случае, если Международный валютный фонд не предоставит Украине новые транши, Киев в перспективе окажется на грани дефолта, а в текущем году прекращение сотрудничества приведет к росту инфляции и девальвации гривны. При этом украинский долг МВФ сейчас превысил отметку в 12 миллиардов долларов.