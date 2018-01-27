Воспитанники школы-интерната в Дамаске получат подарки от ИППО

Дамаск, 27 января. Императорское православное палестинское общество (ИППО) при поддержке сирийских партнеров и фонда «Доброта» доставило в Дамаск подарки ученикам школы-интерната для детей погибших сирийских военнослужащих. Об этом сообщает сайт общества.

По данным ИППО, подарки были доставлены в Дамаск в рамках гуманитарной помощи, которую общество с 2013 года оказывает населению Сирии по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Накануне подарки из России получили мальчики, сегодня их вручат воспитанницам интерната. Также сирийским детям доставили рисунки от их сверстников из России.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь может сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Сирии.