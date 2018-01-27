18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
«Салют-7» признали лучшим фильмом года на премии «Золотой орел»
Политика
Косачев выразил сожаление по поводу отказа СКП от участия в конгрессе в Сочи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Косачев выразил сожаление по поводу отказа СКП от участия в конгрессе в Сочи

    6:50  27 Января 2018  /обновлено: 6:51  27 Января 2018
    576

    Косачев выразил сожаление по поводу отказа СКП от участия в конгрессе в Сочи

    Москва, 27 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что сожалеет об отказе оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 29 и 30 января. Об этом сообщает ТАСС.

    Сенатор назвал форум реальным шансом продвинуться вперед в сплочении различных сил ради реализации резолюции 2254 Совета Безопасности ООН о сирийском урегулировании и выразил сожаление по поводу решения СКП.

    «Выражаю по этому поводу крайнее сожаление. Конгресс - это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — заявил Косачев.

    Напомним, ранее в микроблоге СКП появилось сообщение о решении отказаться от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Позже представитель «московской платформы» в комитете сообщил, что решение СКП не может считаться окончательным, поскольку против участия в форуме не проголосовало абсолютное большинство членов комитета.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #косачев #сочи
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 27 января 06.00: спецоперация ВКС РФ и ВВС САР в Идлибе, бои турков и курдов в Алеппо

      6:00 27 Января 2018 1451
      Читать
      4:44
      Сегодня

      Сирия: Де Мистура призвал прекратить насилие в САР и уважать суверенитет республики

      2:48
      Сегодня

      МИД РФ заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США
      22:08
      Вчера

      МИД РФ заявил о непризнании односторонних санкций США против КНДР

      21:24
      Вчера

      Путин: Конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа

      18:22
      Вчера

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7826

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5787

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21542

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40487

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5358
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: оперный певец Герелло рассказал, почему собирается голосовать за Путина

      Выборы-2018: оперный певец Герелло рассказал, почему собирается голосовать за Путина

      6:00   27 Января 2018
      246
      Россия ожидает положительного ответа ООН по участию в конгрессе в Сочи — МИД РФ

      Россия ожидает положительного ответа ООН по участию в конгрессе в Сочи — МИД РФ

      3:02   27 Января 2018
      868
      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      22:38   26 Января 2018
      570
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      969