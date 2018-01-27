Косачев выразил сожаление по поводу отказа СКП от участия в конгрессе в Сочи

Москва, 27 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что сожалеет об отказе оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 29 и 30 января. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор назвал форум реальным шансом продвинуться вперед в сплочении различных сил ради реализации резолюции 2254 Совета Безопасности ООН о сирийском урегулировании и выразил сожаление по поводу решения СКП.

«Выражаю по этому поводу крайнее сожаление. Конгресс - это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — заявил Косачев.

Напомним, ранее в микроблоге СКП появилось сообщение о решении отказаться от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Позже представитель «московской платформы» в комитете сообщил, что решение СКП не может считаться окончательным, поскольку против участия в форуме не проголосовало абсолютное большинство членов комитета.