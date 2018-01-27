Выборы-2018: оперный певец Герелло рассказал, почему собирается голосовать за Путина

Москва, 27 января. Оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло считает голосование на президентских выборах 18 марта необходимостью, а наиболее достойным кандидатом Владимира Путина. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

Герелло подчеркнул, что считает голосование на выборах необходимостью.

«Это даже не гражданская обязанность, а необходимость. На выборы идти нужно, потому что многое зависит от нас», — заявил Герелло.

Также вошедший в Putin Team певец рассказал порталу, почему решил голосовать за Владимира Путина. Герелло отметил, что считает главу государства политиком номер один в мире и человеком, который болеет за свою страну.

«Отношусь к нему всей душой, потому что он так же относится к гражданам нашей страны. Это проявляется в конкретных поступках», — заявил певец.

Герелло подчеркнул, что собирается отдать свой голос «за ответственность, справедливость и неравнодушие».

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что избирательный штаб главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина передаст в ЦИК подписи в поддержку его выдвижения 29 января.