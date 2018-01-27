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Решение СКП по Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи не окончательно — «московская платформа»
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    Решение СКП по Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи не окончательно — «московская платформа»

    5:37  27 Января 2018  /обновлено: 5:38  27 Января 2018
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    Решение СКП по Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи не окончательно — «московская платформа»

    Вена, 27 января. Результаты голосования в оппозиционном Сирийском комитете по переговорам (СКП) по вопросу участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи не могут считаться окончательными. Об этом со ссылкой на представителя «московской платформы» в составе СКП Кадри Джамиля сообщает ТАСС.

    Джамиль отметил, что для принятия решения абсолютным большинством против участия в конгрессе должны были высказаться 26 членов комитета из 36. Но в голосовании участвовали 34 человека, 10 из которых проголосовали против решения о бойкоте Сочи.

    «В прошедшем голосовании приняли участие 34 человека, из них против участия в конгрессе проголосовали 24 человека, за — 10 человек», — заявил представитель «московской платформы».

    За участие в конгрессе высказались по четыре представителя «московской» и «каирской» платформ и два независимых представителя комитета. Кадри Джамиль отметил, что в голосовании участвовали 34 человека, поскольку один из членов комитета покинул СКП, другой был убит.

    Представитель «московской платформы» сообщил агентству, что выход из сложившейся ситуации может быть найден, если голосовавшие против участия в конгрессе члены СКП пойдут на дополнительные переговоры. В противном случае «каждый будет поступать по своей совести».

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Комитет по переговорам революционных и оппозиционных сил Сирии распространил в микроблоге Twitter заявление о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #сочи #скп
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