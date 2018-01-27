Де Мистура надеется, что конгресс в Сочи позволит оживить женевский процесс по Сирии

Вена, 27 января. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется, что Конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29 и 30 января, позволит оживить женевский процесс.

Де Мистура отметил, что решение об участии представителей ООН в конгрессе будет принимать генсек организации Антониу Гутерриш. В то же время спецпосланник генерального секретаря ООН выразил надежду, что форум позволит оживить женевский процесс по Сирии.

Напомним, к участию в Конгрессе национального диалога в Сирии пригласили около 1,6 тыс. делегатов от различных политических сил страны, а также представителей ООН. На форуме будут обсуждаться вопросы о новой сирийской конституции и проведении на ее основании выборов под эгидой Организации Объединенных Наций.

Ранее стало известно, что подготовку к проведению конгресса в Сочи на совещании с постоянными членами Совбеза России обсудил президент РФ Владимир Путин.