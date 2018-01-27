Сирия: Де Мистура призвал прекратить насилие в САР и уважать суверенитет республики

Вена, 27 января. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики и призвал к прекращению любого насилия в стране. Соответствующее заявление де Мистура сделал по итогам межсирийских переговоров в Вене.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии выразил обеспокоенность «ситуацией на земле» и заявил о необходимости уважать территориальную целостность страны.

«Важно прекратить любое насилие и уважать суверенитет, территориальную целостность Сирии в соответствии с законными ожиданиями сирийского народа через ведомый ими политический процесс под эгидой ООН», — заявил де Мистура.

Напомним, ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что на переговорах в Вене было достигнуто соглашение о прекращении огня в Восточной Гуте.