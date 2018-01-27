Представитель оппозиционного СКП подтвердил информацию о бойкоте Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Вена, 27 января. Оппозиционный Сирийский комитет по переговорам (СКП) отказался от участия в Конгрессе национального диалога Сирии 29 и 30 января в Сочи. Информацию ТАСС подтвердил представитель СКП Фирас аль-Калди.

Ранее сообщение о бойкоте конгресса в Сочи появилось в микроблоге комитета в сервисе Twitter. Представитель СКП подтвердил агентству сообщенную в записи информацию.

«Да, это так», — ответил на соответствующий вопрос Фирас аль-Калди.

По данным агентства, вечером в пятницу в комитете прошло голосование, на котором за бойкот конгресса в Сочи проголосовали 26 из 36 человек. Решение СКП огласит его глава Наср аль-Харири на пресс-конференции в субботу утром.

Напомним, Конгресс сирийского национального диалога пройдет 29 и 30 января в Сочи. В форуме будут участвовать около 1,5 тысяч делегатов от различных политических сил Сирии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обсудил завершающую стадию подготовки к конгрессу в Сочи на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.