Сирия: де Мистура рассказал о главном условии урегулирования сирийского кризиса

Вена, 27 января. Решение кризиса в Сирии возможно только при соблюдении этнического и конфессионального представительства в «любом конституционном комитете» и выполнении резолюции 2254 Совбеза ООН. Об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По словам спецпосланника, сторонам урегулирования в очередной раз заявили о возможности урегулирования кризиса в Сирии исключительно через «инклюзивный, ведомый самими сирийцами политический процесс». Де Мистура также отметил важность выполнения резолюции 2254 Совбеза ООН.

«Разработка проекта конституции должна вестись в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — заявил де Мистура.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии заявил, что в любом конституционном комитете должно быть соблюдено конфессиональное и этническое представительство. Поэтому в комитете должны состоять представители правительства, оппозиции, гражданского общества, сирийских экспертов, женщин и вождей племен.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила о том, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре со Стаффаном де Мистурой подготовку Конгресса нацдиалога в Сирии. Министр в очередной раз подтвердил особое значение конгресса для активизации политического урегулирования сирийского кризиса «в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254».