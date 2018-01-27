Де Мистура заявил, что решение об участии ООН в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи примет Гутерриш

Вена, 27 января. Окончательное решение об участии ООН в Конгрессе нацдиалога Сирии примет генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Я сообщу генеральному секретарю сегодня о результатах переговоров в Вене. Окончательное решение по конгрессу в Сочи примет он», — заявил де Мистура.

Напомним, Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29 и 30 января. К участию в диалоге приглашены около 1,6 тыс. участников, а также представители от ООН. Накануне стало известно, что завершающую стадию подготовки к проведению конгресса в Сочи на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил президент России Владимир Путин.