Де Мистура считает, что урегулирование в Сирии возможно только в рамках Женевского процесса

Вена, 27 января. Окончательное решение по урегулированию конфликта в Сирии должно быть принято в рамках «Женевского процесса». С таким заявлением на пресс-конференции по итогам переговоров в Вене выступил спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Окончательное соглашение должно быть принято сторонами в рамках Женевского процесса», — заявил де Мистура.

Напомним, в Сочи 29 и 30 января состоится Конгресс сирийского национального диалога. МИД России пригласил к участию около 1,6 тыс. представителей сирийского общества, в том числе представителей оппозиции. В качестве наблюдателей на конгресс приглашены представители ООН, мировых и региональных партнеров.

Подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил президент России Владимир Путин. Также на совещании была затронута ситуация в районе сирийского города Африн, где из-за провокационных заявлений США о намерении создать силы безопасности на границе с Турцией Анкара начала военную операцию против курдских формирований.