Москва, 27 января. Россия ожидает положительного решения генерального секретаря ООН относительно участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«В связи с важным заявлением специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в Вене Россия ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи», — сказал директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

Следует отметить, что Россия инициировала проведение Конгресса в Сочи в целях активизации диалога о мирном урегулировании конфликта в САР. В ООН поприветствовали проведение Конгресса в Сочи в качестве подготовительного этапа для дальнейших переговоров в женевском формате. Схожее заявление сделал и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

В МИД РФ отметили, что приглашение на мероприятие получили более 1600 представителей сирийского общества.

Ранее Газета.ru cообщала о решении сирийской оппозиции бойкотировать конгресс в Сочи.