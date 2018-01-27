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МИД РФ заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США
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    МИД РФ заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США

    2:48  27 Января 2018  /обновлено: 2:48  27 Января 2018
    44

    МИД РФ заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США

    Москва, 27 января. Россия оставляет за собой право на ответ на санкции США, санкционная компания ни чего не дала и не даст Вашингтону. Об этом заявил МИД России.

    «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — говорится в распространенном на сайте министерства комментарии.

    В заявлении говорится, что стратегам в Вашингтоне необходимо понять, что санкционная компания «не дала и не даст им никаких результатов», но обернется финансовыми потерями для бизнеса в США. По мнению ведомства, расширение санкций является «демонстрацией беспомощности».

    Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в сервисе Twitter поблагодарил США за «продолжение политики санкций против России».

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    Автор: Виталий Малясев
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    #санкции #россия #сша
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