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Весь мир
Сирия: де Мистура рассказал о главном условии урегулирования сирийского кризиса
Весь мир
Сирия: оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи
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    Сирия: оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи

    2:44  27 Января 2018  /обновлено: 2:44  27 Января 2018
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    Сирия: оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи

    Дамаск, 27 января. Сирийская оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи, запланированного на 29–30 января. Об этом ее представители заявили через социальную сеть Twitter.

    «Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29–30 января», — цитирует RT.

    Следует отметить, что Конгресс национального диалога Сирии был инициирован в целях скорейшего мирного урегулирования конфликта в САР. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик поприветствовал Конгресс в Сочи в качестве подготовительного этапа для дальнейших переговоров в женевском формате.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров также выразил надежду, что Конгресс в Сочи окажется полезным для переговоров в Женеве.

    Газета.ru также сообщала об отказе сирийской оппозиции от участия в Конгрессе в Сочи.

    Автор: Серегй Свазовский
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    #оппозиция #сирия #вкп #конгресс в сочи
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