Сирия: оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи

Дамаск, 27 января. Сирийская оппозиция заявила о бойкоте конгресса национального диалога в Сочи, запланированного на 29–30 января. Об этом ее представители заявили через социальную сеть Twitter.

«Переговорный комитет революционных и оппозиционных сил Сирии (СКП) заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29–30 января», — цитирует RT.

Следует отметить, что Конгресс национального диалога Сирии был инициирован в целях скорейшего мирного урегулирования конфликта в САР. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик поприветствовал Конгресс в Сочи в качестве подготовительного этапа для дальнейших переговоров в женевском формате.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также выразил надежду, что Конгресс в Сочи окажется полезным для переговоров в Женеве.

Газета.ru также сообщала об отказе сирийской оппозиции от участия в Конгрессе в Сочи.