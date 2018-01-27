Сирия: оппозиция считает, что «план пяти» направлен на подрыв конгресса в Сочи

Москва, 27 января. Сирийская оппозиция недовольна распространенным в качестве альтернативы Конгрессу по национальному диалогу в Сочи «планом пяти». Об этом телеканалу «Аль-Маядин» заявил представителей «московской платформы» оппозиции Муханнад Длейкан.

«Составители плана, по сути, вмешиваются во внутренние дела сирийцев, принимая за них решение о будущем устройстве республики, конституционных реформах и полномочиях президента», — заявил Муханнад Длейкан.

Оппозиционер подчеркнул, что план выглядит как установление мандата США над Сирией и противоречит 2254 резолюции ООН. По мнению Длейкана, выбранный момент говорит о том, что авторы «группы пяти» стремятся сорвать проведение запланированного на 29 и 30 января Конгресса по национальному диалогу в Сочи. Политик подчеркнул, что значительная часть Сирийского комитета по переговорам (СКП) отвергла документ.

Неофициальный «план пяти» подготовили 12 января в Вашингтоне США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания. Документ был представлен спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, но его текст не был опубликован. По данным телеканала «Аль-Маядин», в плане говорится о послевоенном устройстве Сирии, превращение страны в парламентско-президентскую республику с федеративным устройством.

В плане не говорится об отстранении президента страны Башара Асада и о создании переходного органа власти в стране.