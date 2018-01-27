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Путин уделяет много внимания диверсификации ОПК — Рогозин
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    Путин уделяет много внимания диверсификации ОПК — Рогозин

    2:13  27 Января 2018  /обновлено: 2:13  27 Января 2018
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    Путин уделяет много внимания диверсификации ОПК — Рогозин

    Москва, 27 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет много внимания вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    По его словам, глава государства возлагает большие надежды на преобразования в сфере высоких технологий.

    «Послушайте, если мы с вами все перечисленное сделаем, мы будем жить совершенно в другой стране. Мы будем иметь совершенно иную экономику. И самое главное, что мы должны сделать — сформировать свой собственный внутренний рынок и освоить его», — цитирует Путина вице-премьер РФ.

    Рогозин добавил, что в планах президента встречи с руководителями ряда предприятий, после чего Путин выпустит специальные поручения, — пишет Газета.ru.

    Ранее сообщалось, что Путин потребовал провести анализ барьеров, препятствующих диверсификации ОПК.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #опк #рогозин #производство #диверсификация
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