Москва, 27 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин уделяет много внимания вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

По его словам, глава государства возлагает большие надежды на преобразования в сфере высоких технологий.

«Послушайте, если мы с вами все перечисленное сделаем, мы будем жить совершенно в другой стране. Мы будем иметь совершенно иную экономику. И самое главное, что мы должны сделать — сформировать свой собственный внутренний рынок и освоить его», — цитирует Путина вице-премьер РФ.

Рогозин добавил, что в планах президента встречи с руководителями ряда предприятий, после чего Путин выпустит специальные поручения, — пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал провести анализ барьеров, препятствующих диверсификации ОПК.