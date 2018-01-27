Сирия: курды сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне

Дамаск, 27 января. Силы самообороны курдов сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне Сирийской Арабской Республики.

По информации командования курдов, они уничтожили 83 человека.

«Протурецкие боевики напали на населенные пункты Айн-Дакне и Белуле, однако их уже ждали бойцы YPG и YPJ (женское ополчение, — ред.). В результате ожесточенного боя уничтожены 83 боевика. Тела 66 боевиков и трофеи находятся в руках курдских сил», — цитирует РИА Новости.

Следует отметить, что военное противостояние курдов и Турции на севере Сирии было спровоцировано решением Соединенных Штатов создать на границе с Турцией «силы пограничной безопасности» из отрядов самообороны курдов. Анкара неоднократно обращалась к Вашингтону с призывом отказаться от поддержки курдов.

Накануне глава правительства Турции обвинил США во враждебных действиях в Сирии, — напоминает Газета.ru.