МОК запретил российским спортсменам показывать флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане

Лозанна, 27 января. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам любое публичное использование национальной символики. Такие требования установлены в опубликованных накануне правилах поведения российских спортсменов.

Уточняется, что под запрет МОК попали государственный флаг, гимн, герб страны, а также эмблема Олимпийского комитета РФ.

Специальные правила, изданные организацией для российских спортсменов, связаны с решением отстранить российский Олимпийский комитет от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, — пишет РИА Новости.

Газета.ru уточняет, что под ограничения попадают также и посты в социальных сетях.

Накануне известный российский фигурист Алексей Ягудин назвал «полным беспределом» действия МОК в отношении России. Спортсмен признался, что от подобных новостей у него «разрывается сердце».