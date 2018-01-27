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Спорт
МОК запретил российским спортсменам показывать флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане
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    МОК запретил российским спортсменам показывать флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане

    1:27  27 Января 2018  /обновлено: 1:31  27 Января 2018
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    МОК запретил российским спортсменам показывать флаг на Олимпийских играх в Пхенчхане

    Лозанна, 27 января. Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам любое публичное использование национальной символики. Такие требования установлены в опубликованных накануне правилах поведения российских спортсменов.

    Уточняется, что под запрет МОК попали государственный флаг, гимн, герб страны, а также эмблема Олимпийского комитета РФ.

    Специальные правила, изданные организацией для российских спортсменов, связаны с решением отстранить российский Олимпийский комитет от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, — пишет РИА Новости.

    Газета.ru уточняет, что под ограничения попадают также и посты в социальных сетях.

    Накануне известный российский фигурист Алексей Ягудин назвал «полным беспределом» действия МОК в отношении России. Спортсмен признался, что от подобных новостей у него «разрывается сердце».

    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #мок #пхенчхан #олимпиада #символика
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