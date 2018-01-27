Сирия: оппозиция объявит решение о поездке в Сочи в субботу

Дамаск, 27 января. Сирийская оппозиция огласит свое решение об участии в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи сегодня, 27 января. Такое заявление сделал представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

Он добавил, что решение будет озвучено на специальной пресс-конференции, — пишет RT.

Следует отметить, что Конгресс национального диалога Сирии в Сочи запланирован на 30 января. Министерство иностранных дел России пригласило на мероприятие около 1600 участников из Сирии. Кроме того, представители ООН, международные и региональные партнеры получили приглашения в качестве наблюдателей.

Накануне Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ завершающий этап подготовки к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. Глава государства также обсудил с Совбезом РФ ситуацию, сложившуюся в сирийском Африне.