Кинотеатр «Пионер» заявил о прекращении показа фильма «Смерть Сталина»

Москва, 27 января. Московский кинотеатр «Пионер» заявил о прекращении показов фильма «Смерть Сталина». Соответствующее объявление размещено на странице кинотеатра в социальной сети Facebook.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», — отмечается в объявлении.

Администрация кинотеатра рекомендовала своим подписчикам обращаться за дополнительными разъяснениями к Министерству культуры РФ.

Следует отметить, что Министерство культуры России запретило демонстрацию картины «Смерть Сталина» с 23 января. Глава ведомства Владимир Мединский назвал фильм «глумлением над историей», — напоминает РИА Новости.

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