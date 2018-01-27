18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: курды сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне
Политика
Европейский правозащитник рассказал о достижениях «варварской» России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Европейский правозащитник рассказал о достижениях «варварской» России

    0:11  27 Января 2018  /обновлено: 0:12  27 Января 2018
    532

    Европейский правозащитник рассказал о достижениях «варварской» России

    Москва, 27 января. Бежавший из Латвии правозащитник Илларион Гирс рассказал о достижениях России и ее образе в западных СМИ.

    По словам Гирса, страны Прибалтики стараются нарисовать Россию «варварской», «агрессивной» страной. Он добавил, что подобная политика СМИ позволяет их представителям надеяться на гранты и другие финансовые поощрения.

    Правозащитник отмечает, что латвийские СМИ часто пишут о том, якобы Москва «трещит по швам» из-за санкций против нее. Однако приезд в Россию сформировал у правозащитника совсем иное восприятие страны.

    «Как «варвары» могут брать такие высоты в искусстве, культуре и науке?», — сказал молодой человек.

    Он добавил, что любит Латвию, но и в России чувствует себя как дома.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оказался самым популярным политиком 2017 года в Латвии.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #латвия #европеец
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      МИД РФ заявил о непризнании односторонних санкций США против КНДР

      22:08 26 Января 2018 954
      Читать
      21:24
      Вчера

      Путин: Конкурс «Золотой орел» внес значимый вклад в развитие отечественного кинематографа

      18:22
      Вчера

      Путин представил кандидатуру Зорькина для назначения на должность председателя КС РФ
      17:41
      Вчера

      ФАН публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Кременчуге, где погибли 4 человека
      17:30
      Вчера

      Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу об украинском долге перед Россией
      16:52
      Вчера

      «Хотим, как Германия»: президент Польши в Давосе попросил у России газа на новых условиях

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7787

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5772

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21520

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40455

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5340
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

      22:38   26 Января 2018
      494
      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине

      19:12   26 Января 2018
      795
      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      Лавров обсудил с Де Мистурой подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

      18:10   26 Января 2018
      898
      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ

      15:35   26 Января 2018
      1060