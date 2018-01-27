Европейский правозащитник рассказал о достижениях «варварской» России

Москва, 27 января. Бежавший из Латвии правозащитник Илларион Гирс рассказал о достижениях России и ее образе в западных СМИ.

По словам Гирса, страны Прибалтики стараются нарисовать Россию «варварской», «агрессивной» страной. Он добавил, что подобная политика СМИ позволяет их представителям надеяться на гранты и другие финансовые поощрения.

Правозащитник отмечает, что латвийские СМИ часто пишут о том, якобы Москва «трещит по швам» из-за санкций против нее. Однако приезд в Россию сформировал у правозащитника совсем иное восприятие страны.

«Как «варвары» могут брать такие высоты в искусстве, культуре и науке?», — сказал молодой человек.

Он добавил, что любит Латвию, но и в России чувствует себя как дома.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оказался самым популярным политиком 2017 года в Латвии.