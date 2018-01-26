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Весь мир
Сирия: курды сообщили о крупном бое с протурецкими силами в Африне
Новости Сирии
Сирия: курды заявили об уничтожении танка ВС Турции под Африном
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    Сирия: курды заявили об уничтожении танка ВС Турции под Африном

    23:37  26 Января 2018  /обновлено: 23:37  26 Января 2018
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    Сирия: курды заявили об уничтожении танка ВС Турции под Африном

    Дамаск, 26 января. Силы самообороны курдов заявили об уничтожении танка турецких вооруженных сил в районе Африна Сирийской Арабской Республики.

    Источник в военном командовании курдов сообщает, что уничтожить турецкую военную технику удалось в результате засады.

    «Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — цитирует РИА Новости.

    Следует отметить, что турецкие власти неоднократно заявляли о недопустимости формирования так называемых «сил безопасности» у границ с Турции. Анкара подчеркивала, что подобные действия угрожают государственному суверенитету страны. В частности, президент Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Африне, если призывы Анкары не будут услышаны. Вскоре Турция действительно заявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне.

    Накануне глава правительства Турции подверг критике действия США в Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #курды #ирия #африн #танки
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