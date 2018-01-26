Сирия: курды заявили об уничтожении танка ВС Турции под Африном

Дамаск, 26 января. Силы самообороны курдов заявили об уничтожении танка турецких вооруженных сил в районе Африна Сирийской Арабской Республики.

Источник в военном командовании курдов сообщает, что уничтожить турецкую военную технику удалось в результате засады.

«Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу», — цитирует РИА Новости.

Следует отметить, что турецкие власти неоднократно заявляли о недопустимости формирования так называемых «сил безопасности» у границ с Турции. Анкара подчеркивала, что подобные действия угрожают государственному суверенитету страны. В частности, президент Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Африне, если призывы Анкары не будут услышаны. Вскоре Турция действительно заявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне.

Накануне глава правительства Турции подверг критике действия США в Сирии.