Премьер Турции обвинил США в открытом проявлении вражды в Сирии

Анкара, 26 января. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым обвинил Соединенные Штаты в поддержке терроризма и открытом проявлении вражды в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Anadolu.

Йылдырым подверг резкой критике создание так называемых «сил безопасности границы» на основе вооруженных формирований курдов.

«Это открытое проявление вражды. Анкара не позволит реализовать подобный план вне зависимости от того, кто и какая держава за ним стоит. Этому не бывать!», — сказал турецкий премьер.

Он добавил, что поддержка «горстки террористов» со стороны Вашингтона является недопустимой, — цитирует ТАСС.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на границу с Сирийской Арабской Республики для инспекции войск, принимающих участие в операции Анкары в Африне «Оливковая ветвь». Об этом сообщало RT.