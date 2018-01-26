Сирия: оппозиция заявила о продолжении переговоров по перемирию в Восточной Гуте

Дамаск, 26 января. Представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди заявил, что переговоры о прекращении огня в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики еще не завершены.

На вопрос о том, было ли достигнуто соглашение о перемирии в Восточной Гуте, аль-Ариди ответил, что переговоры еще идут.

Следует отметить, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии накануне призвал стороны конфликта прекратить огонь в Восточной Гуте. Кроме того, ранее представители оппозиции заявляли о достижении перемирия в этой местности в ходе переговоров в Вене, — напоминает RT.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о случаях нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия, Хомс, а также в Восточной Гуте. Также стало известно об очередных гуманитарных акциях в нескольких сирийских поселениях.