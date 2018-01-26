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Сирия: оппозиция заявила о продолжении переговоров по перемирию в Восточной Гуте
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    Сирия: оппозиция заявила о продолжении переговоров по перемирию в Восточной Гуте

    22:58  26 Января 2018  /обновлено: 22:58  26 Января 2018
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    Сирия: оппозиция заявила о продолжении переговоров по перемирию в Восточной Гуте

    Дамаск, 26 января. Представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди заявил, что переговоры о прекращении огня в Восточной Гуте Сирийской Арабской Республики еще не завершены.

    На вопрос о том, было ли достигнуто соглашение о перемирии в Восточной Гуте, аль-Ариди ответил, что переговоры еще идут.

    Следует отметить, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии накануне призвал стороны конфликта прекратить огонь в Восточной Гуте. Кроме того, ранее представители оппозиции заявляли о достижении перемирия в этой местности в ходе переговоров в Вене, — напоминает RT.

    Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о случаях нарушений режима прекращения огня в провинциях Латакия, Хомс, а также в Восточной Гуте. Также стало известно об очередных гуманитарных акциях в нескольких сирийских поселениях.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #оппозиция #сирия #переговоры #восточная гута #прекращение огня
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