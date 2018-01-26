Сирия: более 100 человек вернулись в свои дома за сутки

Дамаск, 26 января. Более 100 человек вернулись в свои дома на протяжении минувших суток в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Всего за сутки в свои дома вернулись 105 человек, в том числе в провинции Алеппо — 24, в провинции Хомс — 21, в провинции Дейр-эз-Зор — 60 человек», — уточняется в заявлении.

Также сообщается о доставке одежды и обуви для учеников школы русского языка имени Шабана Ахмата в поселении Джабла провинции Латакия и жителям населенного пункта Зарая провинции Алеппо.

Российские медики оказали помощь 60 сирийцам, среди которых пять детей, — отмечает Центр примирения РФ.

Накануне представитель астанинской платформы оппозиции Сирии рассказал RT о вопросах, которые обсуждались в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.