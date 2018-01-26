Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в Хомсе, Латакии и Восточной Гуте

Дамаск, 26 января. Нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике на протяжении минувших суток фиксировались в провинциях Хомс, Латакия, а также в Восточной Гуте. Такое заявление сделал представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

«В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хомс и пригороде Дамаска — Восточной Гуте», — отметил Евтушенко.

Он добавил, что Координационный центр при участии России, Ирана и Турции продолжает контроль над соблюдением режима перемирия в САР. Кроме того, сообщается о доставке гуманитарной помощи в поселение Киз-Хиль провинции Хомс.

Ранее сирийская оппозиция заявила о достижении перемирия в Восточной Гуте в ходе переговоров в австрийской Вене. Об этом сообщало RT.